В Красноярском районе заправщик АГЗС продавал газ в бытовой баллон без проверки его состояния

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По версии органов предварительного следствия, в августе этого года житель микрорайона Крутые Ключи, находясь на АГЗС ООО «Полипроф» в п. Новосемейкино Красноярского района, где работал заправщиком, осуществил сбыт сжиженного газа в пятилитровый бытовой газовый баллон без проверки технического состояния газового баллона и без проведения его взвешивания, что создало предпосылки к утечке газа через вентиль баллона, к его разрушению с последующим возможным воспламенением, оказав тем самым потребителю услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья.За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность, самая строгая санкция за которое - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com