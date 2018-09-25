В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
25 сентября 2018 13:19
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона об ответственности работодателя за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.
Предпенсионным считается период в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста, цитирует пояснительную записку проекта «РИА Новости».
24 сентября стало известно, что комитет Госдумы по труду и социальной политике вынес положительное заключение о поправках президента РФ ко второму чтению законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Также рабочая группа поддержала поправки к пенсионному законодательству, предложенные главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, а также инициативы президента «Опоры России» Александра Калинина и председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.
В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении к 2034 году возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет женщин. В августе президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил смягчить эти изменения: он выступил за снижение возраста выхода женщин на пенсию до 60 лет и призвал обеспечить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости введения мер по защите людей предпенсионного возраста от необоснованных увольнений и отказов в приеме на работу. Законопроект со своими предложениями президент внес в Госдуму 6 сентября.
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что бизнес-сообщество согласилось с инициативой о введении дополнительных программ поддержки работников и клиентов предпенсионного возраста. По этому вопросу проведены консультации с крупнейшими работодателями страны, о своих мерах поддержки уже заявили торговые сети X5 Retail Group, «Газпром», «Роснефть», Сбербанк, «Росатом», РЖД, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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