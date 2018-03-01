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УФАС региона возбудило дело в отношении мэрии Самары

1 марта 2018 13:16
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УФАС региона возбудило дело в отношении мэрии Самары
Мэрию, МУП «Ярмарки Самары» и городской департамент управления имуществом заподозрили в нарушении закона о защите прав конкуренции.

В отношении Администрации г.о. Самара, МП «Ярмарки Самары» и Департамента управления имуществом г.о. Самара возбуждено дело по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции, сообщает УФАС.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление ООО «Мираж», согласно которому МП «Ярмарки Самары» заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории г.о. Самара без проведения торгов.

Было установлено, что Департамент управления имуществом г.о. Самара закреплял за МП «Ярмарки Самары» на праве хозяйственного ведения объекты дорожного хозяйства. В свою очередь, Администрация г.о. Самара в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г.о. Самара включала торговые объекты как площадки по реализации хвойных деревьев (договор на размещение НТО), размещала информацию о начале приема заявок на торговлю хвойными деревьями (прием заявлений осуществляло МП «Ярмарки Самары»). Муниципальное предприятие на основании поступивших заявлений заключало договоры на осуществление сезонной торговли хвойными деревьями, в соответствии с которым передавало на время сезонной торговли унифицированный комплект ограждений для торговых мест.
По результатам рассмотрения материалов в отношении Администрации г.о. Самара, МП «Ярмарки Самары» и Департамента управления имуществом г.о. Самара возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
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