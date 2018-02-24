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Трем продавцам из Самары грозит уголовная ответственность за продажу алкоголя подросткам

24 февраля 2018 10:59
256
Трем продавцам из Самары грозит уголовная ответственность за продажу алкоголя подросткам Ранее они уже были уличены в таком нарушении.
Ранее они уже были уличены в таком нарушении.

Работница одной из торговых точек на улице Ново-Вокзальной в Самаре подозревается в повторной продаже алкоголя лицу, не достигшему 18 лет. На днях в Самарском районе областного центра 50-летняя работница магазина стала фигуранткой уголовного дела. 15 февраля в дневное время суток был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в магазине, расположенном на улице Комсомольской. Полицейские установили, что продавщица реализовала несовершеннолетней бутылку винного напитка. При проверке выяснилось, что эта же работница торговой точки ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда женщине разъяснили об уголовной ответственности в случае повторной продажи несовершеннолетнему алкоголя.

Аналогичное нарушение полицейские выявили в Промышленном районе: в вечернее время подростку в магазине, расположенном на улице Демократической, продали алкоголь. При проверке выяснилось, что работник торговой точки 1987 года рождения, который реализовал алкоголь ребенку, ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Несколькими днями ранее в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от граждан о том, что в магазине на улице Гагарина беспрепятственно продают алкоголь детям. В результате отработки данного сообщения сотрудники полиции зафиксировали нарушение закона. Из собранных материалов следовало, что работница торговой точки 1968 года рождения реализовала алкоголь юному покупателю. При проверке было установлено, что женщина не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников органов внутренних за продажу спиртного детям. В прошлый раз в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении. Тогда полицейские провели с работницей магазина разъяснительную беседу. Женщина знала, что за повторное нарушение ей будет грозить уже уголовная ответственность, но никаких выводов для себя не сделала.

К настоящему времени по данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. По данным полиции, ранее работники указанных торговых точек, подозреваемые в повторной реализации алкоголя несовершеннолетним, к уголовной ответственности не привлекались.
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Комментарии



Закон
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Трем продавцам из Самары грозит уголовная ответственность за продажу алкоголя подросткам Ранее они уже были уличены в таком нарушении.
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