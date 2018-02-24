Трем продавцам из Самары грозит уголовная ответственность за продажу алкоголя подросткам
24 февраля 2018 10:59
256
Работница одной из торговых точек на улице Ново-Вокзальной в Самаре подозревается в повторной продаже алкоголя лицу, не достигшему 18 лет. На днях в Самарском районе областного центра 50-летняя работница магазина стала фигуранткой уголовного дела. 15 февраля в дневное время суток был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в магазине, расположенном на улице Комсомольской. Полицейские установили, что продавщица реализовала несовершеннолетней бутылку винного напитка. При проверке выяснилось, что эта же работница торговой точки ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда женщине разъяснили об уголовной ответственности в случае повторной продажи несовершеннолетнему алкоголя.
Аналогичное нарушение полицейские выявили в Промышленном районе: в вечернее время подростку в магазине, расположенном на улице Демократической, продали алкоголь. При проверке выяснилось, что работник торговой точки 1987 года рождения, который реализовал алкоголь ребенку, ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.
Несколькими днями ранее в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от граждан о том, что в магазине на улице Гагарина беспрепятственно продают алкоголь детям. В результате отработки данного сообщения сотрудники полиции зафиксировали нарушение закона. Из собранных материалов следовало, что работница торговой точки 1968 года рождения реализовала алкоголь юному покупателю. При проверке было установлено, что женщина не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников органов внутренних за продажу спиртного детям. В прошлый раз в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении. Тогда полицейские провели с работницей магазина разъяснительную беседу. Женщина знала, что за повторное нарушение ей будет грозить уже уголовная ответственность, но никаких выводов для себя не сделала.
К настоящему времени по данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. По данным полиции, ранее работники указанных торговых точек, подозреваемые в повторной реализации алкоголя несовершеннолетним, к уголовной ответственности не привлекались.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 февраля 2018 10:59
Ранее они уже были уличены в таком нарушении. Закон
255
22 февраля 2018 20:04
По факту продажи супруге служебного автомобиля по заниженной цене. Закон
306
22 февраля 2018 19:51
Тендеры на 1 млрд руб. на уборку снега в Москве имеют признаки картельного сговора, считают в «Яблоке». Закон
257
22 февраля 2018 19:35
Автомобиль и документы на него возвращены владельцу. Закон
342
22 февраля 2018 19:25
Компания должна перестать копировать объявления с портала Avito, иначе ей грозит антимонопольное дело. Закон
281
22 февраля 2018 17:49
За время работы пирамиды ее создатели похитили свыше 25 млн. рублей. Закон
314
22 февраля 2018 17:43
Закон
269
Происшествия
24 февраля 2018 13:39
По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Происшествия
915
24 февраля 2018 11:48
Некоторое время место ДТП не могли объехать ни автомобили, ни троллейбусы. Происшествия
226
24 февраля 2018 11:27
Пожар распространился на 70 кв. метров. Происшествия
243
Криминал
24 февраля 2018 10:25
Сумма причиненного ущерба составила 18 тысяч рублей. Криминал
214
23 февраля 2018 10:59
Похищенное имущество сдал в пункт приема металла. Криминал
319
22 февраля 2018 14:00
Трое граждан на протяжении нескольких месяцев обманывали владельцев банковских карт. Криминал
349
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
491
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
432
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
905
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
659
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
705
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2047
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1306
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
596
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3723
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2141
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2576
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2474
Мероприятия