Суды смогут запрещать подозреваемым и обвиняемым во время следствия звонить по телефону, пользоваться интернетом и управлять автомобилем
6 апреля 2018 09:14
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Депутаты Госдумы приняли 5 апреля в третьем и окончательном чтении закон, вводящий новую меру пресечения для подследственных и подсудимых — «запрет определенных действий», по данным Системы обеспечения законодательной деятельности.
Закон вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России. После его вступления в силу судья, который сочтет взятие под стражу или заключение под домашний арест чрезмерно суровой мерой пресечения, сможет запретить подозреваемому совершать те или иные действия — например, звонить по телефону, пользоваться интернетом, управлять автомобилем, общаться с теми или иными лицами или бывать в определенных местах. По решению судьи запрет может касаться как какой-то одной сферы, так и сразу нескольких.
При выборе новой меры пресечения судья должен будет указать, что именно запрещается подозреваемому: в какое время тот не должен выходить из дома, с кем именно он не должен общаться и на какое расстояние (к тому или иному человеку или месту) не может даже подходить.
Срок действия введенных запретов устанавливается судом, но при расследовании преступлений небольшой и средней тяжести не может превышать 12 месяцев. Когда речь идет об особо тяжких преступлениях, запреты могут вводиться на срок до трех лет.
Исполнение запретов обеспечивается применением «аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля», в случае их нарушения суд может изменить меру пресечения на более жесткую, отправив нарушителя под домашний арест или в СИЗО.
По данным ФСИН, в 2017 году в следственных изоляторах и тюрьмах содержались 104,5 тыс. человек, под домашним арестом находились 6,7 тыс. По статистике Судебного департамента Верховного суда, российские суды в 2017 году рассмотрели 126,1 тыс. ходатайств о заключении под стражу и удовлетворили 113 тыс. из них; еще 202 тыс. раз срок нахождения под стражей был продлен (всего следственные органы подали 207 тыс. таких ходатайств). Суды вынесли решения о заключении под домашний арест 6,3 тыс. человек; еще 23 тыс. раз суды продлевали эту меру пресечения. Залог был применен всего в 289 случаях.
В законопроекте есть недостаток, требующий устранения. «Согласно законопроекту, не может быть наложен запрет на вызов скорой, спасателей и в других экстренных ситуациях. Однако законодателем не предусмотрена возможность общения с адвокатом. Учитывая, что право на защиту включает в себя возможность коммуницировать с адвокатом (по телефону, в ходе свиданий), обозначенный пробел, вероятнее всего, будет устранен. Даже если эта норма не будет скорректирована, то право обвиняемого (подозреваемого) на общение с адвокатом не может быть ограничено», — отметил в беседе с РБК партнер BGP Litigation Дмитрий Селезнев, который назвал введение новой меры пресечения «здравой инициативой».
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