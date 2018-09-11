Судебные приставы в Самарской области провели проверку «коллекторов»
11 сентября 2018 09:48
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Работники Управления ФССП России по Самарской области выявили нарушения в деятельности работы «коллекторов». Они были установлены в ходе плановой проверки.
Судебные приставы в 2018 году начали проводить плановые проверки деятельности «коллекторов». До этого проверки проводились лишь по обращениям граждан.
По результатам проверок внесены 3 предписания об устранении выявленных нарушений, принято решение о возбуждении 9 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).
Стоит отметить, что всего за 8 месяцев 2018 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило 533 обращения от граждан. Жители области сообщали о нарушении юридическими лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. «Коллекторы» были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах. В результате рассмотрения жалоб и обращений граждан, Управлением ФССП России по Самарской области возбуждено 49 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц по ст. 19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений) и 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 30 протоколов. Юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей. «Коллекторы» были оштрафованы на сумму около1 миллиона 200 тысяч рублей.
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