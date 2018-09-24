Самарцам напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности

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Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и полицейские проводят прием у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ.Главным Управлением МВД России по Самарской области и Росгвардией согласованы изменения в постановлении Правительства Самарской области от 30.04.2014 №242 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Увеличены денежные выплаты за добровольно сданные предметы вооружения. За гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 3 000 рублей, за гражданское нарезное оружие 6 000 рублей. Аналогичная сумма причитается за пистолет или револьвер, за добровольно сданный автомат или пулемет выплата составит 12 000 рублей.Правоохранители напоминают: в соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности, сообщает облМВД.Фото pixabay.com