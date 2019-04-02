Самарские помогли взыскать с должника ущерб в 178,5 тысяч рублей после ДТП

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В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании 178,5 тысяч рублей с гражданина В. в пользу гражданина С. Судебными приставами — исполнителями было возбуждено соответствующее исполнительное производство, о чем были уведомлены обе стороны.В связи с тем, что должник добровольно задолженность не погасил, работниками Службы в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о запрете на регистрационные действий в отношении транспортного средства и недвижимого имущества. Также судебными приставами было вынесено постановление об ограничении гражданина В. в праве выезда за пределы Российской Федерации, в результате чего мужчина полностью погасил задолженность перед гражданином С.Исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, окончено фактическим исполнением.