Самарские полицейские напоминают об ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним

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Самарские полицейские напоминают сотрудникам торговых точек, занимающихся реализацией спиртного, что, если возникают сомнения относительно возраста юного покупателя, продавец вправе потребовать документ, подтверждающий личность. В случае отсутствия данного документа продавец должен отказать.Так, в отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Самаре от активистов одной из общественных организаций поступило сообщение о том, что в торговых точках, расположенных на улице Куйбышева, и в баре на ул. Венцека работники осуществляют продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В ходе проверки информация подтвердилась. Было составлено 4 административных протокола по части 2.1. Статьи 14.16. КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».Несколькими днями ранее в отдел полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от граждан о том, что в магазине на улице Белорусской беспрепятственно продают алкоголь детям. В результате отработки данного сообщения сотрудники полиции зафиксировали нарушение закона. Из собранных материалов следовало, что работница торговой точки 1993 года рождения реализовала алкоголь юному покупателю. При проверке было установлено, что девушка не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников органов внутренних за продажу спиртного детям. В прошлый раз в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении. Тогда полицейские провели с работницей магазина разъяснительную беседу. Женщина знала, что за повторное нарушение ей будет грозить уже уголовная ответственность. Отделом дознания ОП№7 Управления МВД России по г. Самаре в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.