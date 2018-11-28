Неоплаченный штраф за участие в незаконном митинге привел тольяттинца к обязательным работам

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Молодой человек из «Автограда» стал участником несанкционированного митинга, в ходе которого был задержан сотрудниками полиции. В отношении гражданина К. был составлен административный протокол. Судом молодому человеку был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.В отделе судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении гражданина К. было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа. Не смотря на то, что молодой человек был уведомлен работниками Службы необходимости погашения задолженности, он в добровольном порядке этого не сделал. Суд назначил гражданину К. наказание в виде 30 часов обязательных работ.Также работниками Службы было установлено место работы должника, куда ими было направлено постановление о взыскании на заработную плату.Фото pixabay.com