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Контрафакт на 236 миллионов рублей выявили самарские таможенники

6 декабря 2018 09:12
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Контрафакт на 236 миллионов рублей не попал на самарский рынок
В ходе досмотра были обнаружены детские игрушки и парфюмерия.

В конце ноября Самарская таможня передала партию контрафактных игрушек и парфюмерии в Территориальное управление Росимущества в Самарской области. Данному факту предшествовала большая работа таможни по защите прав интеллектуальной собственности.
Так весной 2018 года мобильной группой Самарской таможни в районе села Дубовый Умет был выявлен автотранспорт с товаром, имеющим признаки контрафактности. Транспортное средство следовало из Республики Казахстан в Кемеровскую область, общий вес перевозимого товара составлял 9 тонн. В ходе таможенного досмотра были обнаружены детские игрушки, маркированные товарным знаком компании « Дисней Энтерпрайзис, Инк».

Самарской таможней с целью исключения нарушений прав интеллектуальной собственности, в адрес представителя правообладателя был направлен запрос по выявленной продукции. В ответе представитель однозначно указал, что игрушки имеют наличие контрафактных признаков. Проведенная товароведческая экспертиза подтвердила доводы представителя правообладателя, указав на сильную схожесть выявленных игрушек с объектами авторских прав. В сентябре Кировский районный суд города Самары признал, что казахской фирмой были нарушены авторские права известной компании, и выявленные самарскими таможенниками товары контрафактные. Постановлением суда фирме-нарушителю было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара.

Один в один ситуация с переданной в Росимущество парфюмерной продукцией. Мобильная группа задержала автотранспорт с товарами, имеющими признаки контрафактности из Казахстана. Представители правообладателей 18 различных товарных знаков, среди которых Kenzo, Chanel, Hugo Boss, Gucci, Giorgio Armani, подтвердили в своих письмах наличие контрафактных признаков в выявленной парфюмерной продукции. Общее количество туалетной воды составило почти 29 тысяч штук. Эксперты товароведческой экспертизы дали заключение, что на данный товар были нанесены известные товарные знаки, чем нарушены авторские права производителей. Суд, который также состоялся в сентябре, своим решением назначил административное наказание в виде штрафа с конфискацией контрафактного товара.

Рыночная стоимость партий игрушек и парфюмерной продукции составила 236 миллионов рублей.

Самарской таможней передача товаров в Территориальное управление Росимущества в Самарской области осуществлялась в соответствии с Постановлением Правительства РФ, сообщает ведомство.
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Комментарии



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