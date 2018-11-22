Компании самарского бизнесмена Сергея Шатило не удалось оспорить штраф в 26 млн рублей за картельный сговор
22 ноября 2018 09:34
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Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение 11 апелляционного арбитражного суда о признании ООО «Современные медицинские технологии» и ООО «Джии Хэлскеа» виновными в картельном сговоре. Компании хотели обжаловать наложенные на них штрафы, но им этого сделать не удалось. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.
Напомним, в феврале 2017 года антимонопольное ведомство выяснило, что между ООО «Современные медицинские технологии», ООО «Джии Хэлскеа», ООО «Медсимвол», ООО «ЦЭХ-Здоровье», ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» и министерством здравоохранения Самарской области было заключено антиконкурентное соглашение. Нарушения выявили при проведении торгов, заказчиками которых выступали 23 медучреждения области, на техническое обслуживание и ремонт дорогостоящего оборудования. Начальная цена контракта составляла более 780 млн рублей. Ранее заключенное соглашение позволило компании самарского бизнесмена Сергея Шатило беспрепятствено одержать победу на аукционе с минимальным снижением начальной цены - примерно на 2,5 %.
Всех участников картельного сговора привлекли к административной отвественности - назначили штрафы, однако ООО «СМТ» и ООО «Джии Хэлскеа» решили обжаловать данное решение. Служители Фемиды встали на сторону сотрудников ФАС. Фирмам все-таки придется заплатить штрафы: компании Сергея Шатило - более 26 млн рублей, а другой - 100 тысяч рублей.
Отметим, что по материалам проверки антимонопольного ведомства в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции в отношении семи должностных лиц. Сейчас оно рассматривается в Самарском районном суде, пишет "КП в Самаре".
Фото pixabay.com
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