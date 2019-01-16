Из-за долгов перед государством жителя Самарской области не пустили на борт

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении гражданина З. было возбуждено 5 исполнительных производств за неуплату налогов и сборов на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Примененная мера заставила мужчину поспешить на прием к работникам Службы.Оказалось, что гражданин З. собирался поехать к родственникам в Айзербаджан, а заперт на вылет портил его планы. Не желая нарушать их, должник оплатил с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» задолженность в полном объеме. После произведенной оплаты судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о снятии с мужчины ограничения на право выезда и гражданин З. беспрепятственно вылетел, покинув пределы Российской Федерации.