Из Самары выдворено 15 «нелегалов»
26 сентября 2018 11:02
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Судебные приставы Самарской области продолжают работу по препровождению иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации. В этом году 63 регион покинули свыше 730 человек.
В минувшие выходные судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области препроводили до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации еще 15 граждан иностранных государств. Всего же с начала 2018 года силами работников регионального ведомства нашу страну покинул 731 иностранец, причем 421 из них — за свой счет.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства как административное взыскание является мерой государственного принуждения, которая применяется по решению суда.
Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат их на историческую Родину за их счет. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет.
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