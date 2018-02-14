Арест авто побудил жителя Самары погасить задолженность в 214 тысяч рублей по кредиту

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В ряды должников гражданин Д. вступил, взяв в одной из кредитных организаций ссуду. Залогом погашения кредита стал автомобиль марки «Volkswagen».Суд, куда финансовая организация обратилась с целью возврата денежных средств в размере 214 тысяч рублей, постановил наложить арест на данное транспортноесредство. В результате в отделе судебных приставов Промышленного района г. Самары в отношении гражданина Д. было возбуждено исполнительное производство, о чёмбыло вынесено постановление и вручено должнику.Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста заложенного автомобиля. Предупрежденный работником Управления Федеральнойслужбы судебных приставов по Самарской области о том, что транспортное средство будет реализовано в счет погашения задолженности, гражданин Д. в этот же деньпогасил перед кредитной организацией всю сумму долга, чтобы вернуть себе машину.После получения подтверждения о том, что денежные средства перечислены на депозитный счет отдела судебных приставов Промышленного района г. Самары,судебный пристав-исполнитель снял арест с автомобиля должника, вернув ему право пользоваться иномаркой.