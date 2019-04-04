Алиментщику из Самарской области придется провести 20 часов за общественно-полезными работами
4 апреля 2019 10:19
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В отдел судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Б., который на протяжении нескольких месяцев не выплачивал алименты на содержание своих детей. Также, являясь трудоспособным, но, не имея постоянного места работы и официального заработка, мужчина никаких попыток трудоустроиться не предпринимал и на учет в центр занятости населения не вставал. За время уклонения от своих родительских обязательств гражданин Б. накопил долг перед своими несовершеннолетними детьми свыше 273 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.
Теперь, в случае если гражданин Б. и дальше будет уклоняться от исполнения своих родительских обязательств, то судебные приставы будут вправе и обязаны привлечь его к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.
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