14 жителей Самарской области пойдут под суд за мошенничество с недвижимостью в особо крупном размере
2 сентября 2018 16:53
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Установлено, что злоумышленники обладали опытом работы в сфере совершения сделок с объектами недвижимого имущества, а также познаниями в области риэлтерской деятельности.
После смерти граждан, не оформивших на жилье права собственности, фигуранты по подложным документам приватизировали квартиры, а затем передавали их в собственность подставным лицам.
"Для реализации противоправной схемы привлекались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое денежное вознаграждение представлялись в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области наследниками, предъявляли фиктивные правоустанавливающие документы, на основе которых осуществлялась незаконная государственная регистрация имущественных прав", - рассказала Ирина Волк.
В период с 2014 по 2017 годы незаконно оформлены и проданы третьим лицам 27 муниципальных квартир. В рамках предварительного расследования уголовного дела на указанные квартиры судом наложен арест.
Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 40 миллионов рублей.
В ходе обысков по местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты поддельные решения судов, нотариальные доверенности, паспорта и печати.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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