51-летняя самарчанка два года проведет в колонии за мошенничество с приватизацией комнаты в общежитии

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Судом установлено, что Терехова с октября 2008 года по август 2009 года, злоупотребляя доверием гражданина, ввела его в заблуждение о возможности приобретения в собственность путем приватизации комнаты в общежитии, находящемся на балансе Самарского техникума легкой промышленности. При этом она заранее знала, что общежитие является специализированным жилищным фондом, находится в собственности министерства имущественных отношений Самарской области и приватизации не подлежит. Обманным путем она завладела принадлежащими клиенту денежными средствами в сумме 644 000 рублей.В 2013-2014 гг. Терехова была неоднократно судима за аналогичные преступления с назначением наказания в виде лишения свободы условно.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.