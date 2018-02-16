55-летняя самарчанка арестована за покушение на сбыт "синтетики"

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Подозреваемая была задержана в ходе проведения оперативных мероприятий в одном из домов на улице Нефтяников Куйбышевского района Самары.В ходе осмотра квартиры задержанной, сотрудники ОВД обнаружили и изъяли вещество, которое направили на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения.Общая масса наркотика составила около 130 граммов, что является особо крупным размером.К настоящему времени по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» возбуждено уголовное дело.Женщина арестована, полицейские устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию областного центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области