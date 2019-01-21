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18-летний самарец задержан за изнасилование 15-летней знакомой

21 января 2019 21:57
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В отдел полиции Самары позвонила 15-летняя девочка и рассказала, что стала жертвой изнасилования.

По словам потерпевшей, противоправное деяние произошло по месту ее жительства. Из собранных материалов следовало, что в вечернее время суток знакомый вступил с ней в близость против ее воли.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий задержали предполагаемого злоумышленника. По данным полиции, молодой человек 2000 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался, проживает в Самаре.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Санкция данной статьи предусматривает максимальное  наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает пресс-служба ГУ МВДпо Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВДпо Самарской области
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Комментарии



Закон
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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