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21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире

22 марта 2018 16:25
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Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.
Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

По версии следствия, в конце 2017 года самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек, 2000 и 2001 года рождения, заниматься проституцией в арендованной квартире в Самаре.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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