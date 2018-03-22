21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире

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По версии следствия, в конце 2017 года самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек, 2000 и 2001 года рождения, заниматься проституцией в арендованной квартире в Самаре.В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.