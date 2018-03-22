21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире
22 марта 2018 16:25
24
По версии следствия, в конце 2017 года самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек, 2000 и 2001 года рождения, заниматься проституцией в арендованной квартире в Самаре.
В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 марта 2018 16:25
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу. Закон
14
22 марта 2018 15:04
Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль. Закон
77
22 марта 2018 08:39
В доме задержанного прошли обыски. Закон
165
21 марта 2018 20:14
Вину в совершенном административном правонарушении гражданка признала в полном объеме. Закон
1406
21 марта 2018 16:26
Заправщик вставил в бак мотоцикла пистолет и на некоторое время оставил ТС без внимания, уйдя к другой машине. За это время бак переполнился, на пистолете не... Закон
215
20 марта 2018 15:48
Эту инициативу поддерживает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владислав Тепляшин. Закон
304
19 марта 2018 21:28
При задержании преступника при нем было обнаружен, приобретенный для личного употребления, героин. Закон
404
Происшествия
22 марта 2018 12:56
Мужчине, оставшемуся без денег и средств связи в чужом городе, помог местный таксист. Происшествия
129
22 марта 2018 10:57
Огнеборцы справились с пожаром за полтора часа. Происшествия
151
22 марта 2018 01:23
Было установлено, что все кражи совершались по одному сценарию: сначала наиболее ценные посылки с электроникой отбирались в отдельный контейнер, а затем по... Происшествия
375
Криминал
22 марта 2018 11:48
Подозреваемый нанес удар по лицу потерпевшего, угрожая ножом. Криминал
132
22 марта 2018 10:46
Теперь его будут судить за грабеж. Криминал
100
22 марта 2018 10:28
Впоследствии на эти банковские карты подозреваемый незаконно перечислил 900 000 рублей. Криминал
107
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1092
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
750
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
691
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1452
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
873
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1572
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
894
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4141
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2356
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2817
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2703
Мероприятия