35-летний самарец осужден за организацию азартных игр

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Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет.Суд вынес обвинительный приговор и назначил осужденному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.