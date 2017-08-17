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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

35-летний самарец осужден за организацию азартных игр

17 августа 2017 18:55
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Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет.
Прокуратурой Кировского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины за "незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору".

Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил осужденному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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