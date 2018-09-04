29-летний самарец обманом присваивал деньги отца сожительницы, предназначенные для оплаты коммунальных услуг

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Прокурором Кировского района Самары утвержден обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семнадцати эпизодов преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".По версии дознания, молодой человек с 2013 года проживал вместе с девушкой, имел совместного с ней ребенка, но выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. В период с января 2017 года по май 2018 года он ежемесячно похищал и тратил на собственные нужды денежные средства, переданные пожилым отцом сожительницы для оплаты коммунальных услуг. Всего за указанный период гражданин похитил у дедушки собственного ребенка более 114 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры.