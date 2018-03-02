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27-летний самарец на 10 лет лишился свободы за сбыт и хранение наркотиков

2 марта 2018 21:04
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Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.
Прокуратурой Октябрьского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего молодого человека, обвиняемого по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере" и "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере".

Судом установлено, что мужчина у неустановленного следствием лица приобрел сверток с веществом, содержащим производное психотропное вещество – амфетамин, а также наркотическое средство каннабис.

Для удобства он расфасовал вещество в свертки и хранил при себе.

Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.

Позже он был задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, а запрещенное вещество у него изъято.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
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