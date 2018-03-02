27-летний самарец на 10 лет лишился свободы за сбыт и хранение наркотиков
2 марта 2018 21:04
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Судом установлено, что мужчина у неустановленного следствием лица приобрел сверток с веществом, содержащим производное психотропное вещество – амфетамин, а также наркотическое средство каннабис.
Для удобства он расфасовал вещество в свертки и хранил при себе.
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.
Позже он был задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, а запрещенное вещество у него изъято.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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