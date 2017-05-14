19-летнего самарца задержали пьяным за рулем
14 мая 2017 10:39
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Во время несения службы на проспекте Карла Маркса в Кировском районе Самары инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину «Lada» под управлением 19-летнего местного жителя. При составлении протокола полицейские заметили, что от молодого человека исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.
Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождение медицинского освидетельствования и лишен права управления транспортным средством.
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.
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