40 часов за обязательными работами проведет алиментщица из Самарской области
9 ноября 2017 09:43
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В отделе судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Л., которая после развода с мужем не выплачивала алименты своим несовершеннолетним детям, оставшимся на его попечении. Официально женщина нигде не работала и на учете в Центре занятости населения не состояла. Ее долг перед детьми составил свыше 400 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства работниками Управления ФССП России по Самарской области был совершен выход по месту жительства должницы. Дома женщины не было, однако выяснилось, что она неофициально работает на автомойке, где ее и застал судебный пристав-исполнитель.
Гражданка Л. была доставлена в отдел, где судебный пристав-исполнитель составил в отношении нее административный протокол. Должница, не желая попадать под административную ответственность, стала утверждать, что денежные средства она не выплачивает, так как живет вместе с бывшим мужем и ведет с ним совместное хозяйство, а исполнительный лист экс-супруг просто не успел отозвать. Судебный пристав-исполнитель совершил звонок взыскателю. Мужчина сообщил, что вместе с гражданкой Л. он не живет, да и к детям женщина приходит редко. Должница была доставлена в суд на рассмотрение протокола.
На суде гражданка Л. также продолжала утверждать, что она живет вместе с экс-супругом. Судья дело отложил, приняв решение опросить по данному факту обе стороны. На заседании взыскатель подтвердил свои слова о том, что бывшая жена не участвует в жизни детей и не выплачивает алименты. Выслушав доводы, суд принял решение назначить гражданке Л. наказание в виде 40 часов обязательных работ, которые ей придется провести, принося пользу обществу.
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