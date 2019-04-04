Житель Самарской области нарушил правила дорожного движения 54 раза

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В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области в отношениигражданина Р. было возбуждено 54 исполнительных производства о взыскании административных штрафов ГИБДД на общую сумму 42,5 тысячи рублей.В установленный срок должник добровольно штрафы не погасил. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего мужчине. Также гражданину Р. вручили предупреждение, что в случае неуплаты задолженности он будет ограничен в праве пользования специальным правом, а также в праве выезда за пределы Российской Федерации.Узнав об этом, гражданин Р. погасил имеющуюся задолженность в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактически исполнением.