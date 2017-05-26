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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем

26 мая 2017 09:40
84
В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району в ходе несения службы в селе Борма за нарушение ПДД была остановлена автомашина ВАЗ 21073. При проверке документов сотрудники полиции почувствовали ярко выраженный запах алкоголя, исходивший от водителя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте мужчина отказался.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель ранее был подвергнут административному наказанию в виде штрафа и лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев, срок которого еще не истек.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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