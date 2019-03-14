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Транспортная прокуратура лишает самарских «зацеперов» инструкций

14 марта 2019 12:59
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Транспортная прокуратура лишает самарских «зацеперов» инструкций
На видеоматериалах были «представлены правила и способы рискованных действий, опасных для жизни.

Роскомнадзор внесет в реестр запрещенных ресурсов сразу несколько интернет-страниц с материалами, из которых можно было не только многое узнать про «зацепинг», но и научиться ему. В марте несколько решений о прекращении доступа к таким ресурсам принял Ленинский районный суд Самары, куда с заявлением обратилась Куйбышевская транспортная прокуратура.

Надзорный орган мониторил всемирную сеть на предмет наличия в ней информации, способной нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В результате прокуратура установила сразу несколько страниц с видеороликами, цель которых квалифицировала как «отрицание норм общественного поведения, побуждение граждан, в том числе несовершеннолетних, к движению на поездах и электропоездах путем „зацепинга“, пропаганда „зацепинга“, а также информация о способах незаконного передвижения на поездах».
На видеоматериалах были «представлены правила и способы рискованных действий, опасных для жизни, для передвижения зацеперов снаружи пассажирских вагонов и способы избежания обнаружения зацеперов на поездах». Подробно описывались способы посадки и высадки во время движения поезда, проезда на подножках, крышах вагонов и других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, говорится в судебном решении.

Все эти страницы находились в открытом доступе. Установить владельцев сайта, местонахождение владельца домена оказалось невозможно. Прокуратура попросила признать выложенную в сеть информацию незаконной и запрещенной к распространению на территории РФ, а интернет-ресурсы с этими материалами внести в соответствующий реестр Роскомндзора.

Всего в производство Ленинского районного суда поступило около 20 заявлений от Куйбышевской транспортной прокуратуры. Некоторые из них еще рассматриваются судом, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото: pixabay.com
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