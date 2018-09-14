Самарским любителям выпить запретят иметь оружие
14 сентября 2018 12:10
120
13 сентября на заседании комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции обсуждалось возможное внесение изменений в федеральный закон «Об оружии», пишет Самру.ру.
Депутаты предлагают запретить выдавать лицензию на приобретение огнестрельного оружия гражданам, хотя бы раз подвергнутым административному наказанию за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения.
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. В подтверждение приводятся случаи последних лет, когда люди становились жертвами нетрезвых вооруженных лиц, причем оружием эти преступники владели на законных основаниях.
Члены комитета рекомендовали Губдуме внести этот законопроект в порядке законодательной инициативы в Госдуму РФ.
Председатель комитета СГД по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов: «Очень большое количество фактов за последние годы связано с тем, что граждане, имеющие лицензию на ношение и хранение огнестрельного оружия, в том числе короткоствольного, совершают серьезные правонарушения. И заканчиваются они, порой, не только нанесением тяжких телесных повреждений, но смертельным исходом. Это, например, история с так называемым «казанским стрелком», другие случаи, получившие широкий резонанс в обществе. И я удивлен, почему те ведомства, которые контролируют выдачу лицензии на оружие, не вносили подобных предложений».
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 сентября 2018 14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила. Закон
89
14 сентября 2018 12:10
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. Закон
119
13 сентября 2018 16:20
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. Закон
196
12 сентября 2018 21:09
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли. Закон
255
12 сентября 2018 16:52
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями. Закон
224
12 сентября 2018 14:16
Нотариус потребовала вернуть деньги в судебном порядке. Закон
219
11 сентября 2018 09:48
Выявлен ряд нарушений. Закон
287
Происшествия
14 сентября 2018 15:01
В убийстве подозревают соседа по коммуналке. который 10 сентября попал под поезд и погиб. Происшествия
157
14 сентября 2018 10:44
Она переходила дорогу в неустановленном месте в сопровождении матери. Происшествия
166
14 сентября 2018 09:59
Тот с травмами попал в больницу. Происшествия
140
Криминал
14 сентября 2018 12:57
Возбуждено уголовное дело. Криминал
301
14 сентября 2018 09:54
Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением. Криминал
106
13 сентября 2018 11:50
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
177
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
185
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
492
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
341
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
490
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
604
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
983
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
499
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
604
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1555
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1117
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1197
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1155
Мероприятия