Мошенники вводят в заблуждение от имени Пенсионного фонда РФ и Почта Банка

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В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что Пенсионный фонд РФ и Почта Банк проводят социальную поддержку граждан, достигших 40-летнего возраста, в виде выплат компенсаций в размере 5000 рублей. Обращаем ваше внимание, что данная информация не соответствует действительности и, скорее всего, является действиями мошенников, которые таким образом пытаются получить персональные данные и данные карт пользователей. При этом в соцсетях мошенники могут представляться как вашими друзьями, взломав аккаунты, так и сотрудниками Пенсионного фонда РФ, банка.Будьте бдительны, не доверяйте сомнительной информации и не поддавайтесь на уловки мошенников. Ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте свои персональные данные или данные банковской карты (номер, срок ее действия, код безопасности (CVV), код подтверждения операции). С их помощью мошенники могут вывести средства со счета.В любой подозрительной ситуации мы настоятельно рекомендуем звонить на горячую линию Почта Банка 8-800-550-0770 или писать в личные сообщения официальных сообществ банка в соцсетях. Вам оперативно ответят на все вопросы и расскажут обо всех действующих спецакциях и предложениях для пенсионеров, сообщает ПАО «Почта Банк».