13-15 февраля начался допрос свидетелей обвиняемой стороны по делу «Тольяттиазота»

98

Обвиняемыми по делу, которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.Основные пункты обвинительного заключения были практически доказаны уже на этапе допроса свидетелей обвинения, который завершился 1 февраля.После исследования письменных доказательств и допроса свидетелей вина подсудимых стала настолько очевидной, что не понадобилось даже допрашивать всех свидетелей. Трети опрошенных вместе с письменными доказательствами оказалось более чем достаточно, чтобы подтвердить версию обвинения и доказать факт совершения инкриминируемого подозреваемым преступления – мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору. В суде свидетели обвинения собрали намного больше фактов, подтверждающих их виновность, чем во время следствия.Суду также удалось установить факт аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и его дистрибьютора – швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, через которую осуществлялась перепродажа продукции предприятия по заниженной цене и через которую выводились миллиарды рублей в карманы Махлаев и их подельников.Не удивительно, что адвокаты обвиняемых, понимая, что вина их клиентов практически доказана, занимаются не реальной их защитой, а лишь имитацией защиты – так хотя бы можно заработать больше часов для оплаты.Только этим мотивом и можно объяснить повторное оглашение адвокатами материалов дела, которые уже оглашались обвинением и вызов свидетелей, которые сами никак не участвовали в инкриминируемых деяниях.Поэтому теперь, когда адвокаты подсудимых исследовали представленные обвинением доказательства и увидели, что их подопечные полностью изобличены во вменяемых им преступлениях, их цель – не установить истину в процессе, а затянуть процесс, который, несмотря на все их усилия, они практически проиграли, и изображать активную деятельность, чтобы получить со своих клиентов повышенные гонорары.Однако, как показал ход судебного процесса, надежды на его затягивание оказались напрасными.По мнению экспертов, в этой ситуации подсудимым надо подумать о замене адвокатов на более квалифицированных, либо признать обвинение в надежде на снисхождение суда при вынесении приговора.