Завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске

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Сегодня, 7 февраля, в 1:50 специалисты Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск завершили монтаж нового участка трубопровода диаметром 700 мм по ул.М.Горького. После этого совместно с персоналом управляющих компаний потребители Нижней зоны города были переведены на штатную схему теплоснабжения.Ремонтные работы велись под контролем администрации г. Новокуйбышевск. В ликвидации повреждения были задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники. Специалисты ТУТС в г.Новокуйбышевск произвели земляные работы, демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и смонтировали новый участок теплосети. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения, сообщает Т Плюс.