Завершен ремонт магистрали, обеспечивающей теплом около 1000 жилых домов в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости: 
С начала эпидемического сезона в лечебно-профилактические учреждения обратилось 90 человек с предварительным диагнозам «серозный менингит» (за аналогичный период прошлого года 112 заболевших). Преимущественно заболеваемость регистрируется среди детей до 1
В Самарской области отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, 5 детей заразились вирусом Коксаки
Тольяттинскую городскую клиническую имени Баныкина возглавил Виталий Сибряев
Единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.
ГУ МЧС Самарской области в очередной раз напоминает: пал сухой травы — бесполезен и опасен
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человека личного состава и 2 единицы техники.
На улице Неверова в Самаре сегодня горел автомобиль
Фестиваль «70/30» - единственная в Самаре площадка для обмена опытом кинорежиссеров-любителей, а также отличное место, чтобы узнать, кто и что снимает в нашем городе. Фестиваль «70/30» - лучшее мероприятие для презентации независимых киностудий и премьер
На Самарский кинофестиваль «70/30» подали заявки режиссеры из шести стран
Грабителем оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений нигде не работающий 39-летний местный житель.
В Тольятти у жителя соседней республики злоумышленник силой отобрал портмоне и два телефона
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства аварий.
За сутки в Самарской области произошло четыре ДТП со смертельным исходом
В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники.
Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге для проверки боеготовности
сегодня  Понедельник, 21 августа, 16:58
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/08:
USD 59.36
0.11
EUR 69.72
0.07
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Завершен ремонт магистрали, обеспечивающей теплом около 1000 жилых домов в Самаре

21 августа 2017 13:16
138
Завершен ремонт магистрали, обеспечивающей теплом около 1000 жилых домов в Самаре
При ремонте решили не приостанавливать автомобильное движение по ул. Стара Загора.

Сегодня, 21 августа, завершены основные монтажные работы на головном участке III-й магистрали Самарской ТЭЦ в районе пересечения ул.Алма-Атинская и ул.Стара Загора. Данный объект стал крупнейшей перекладкой нынешней ремонтной кампании на тепловых сетях областной столицы. Всего в планах «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей» произвести замену коммуникаций на 47 объектах в Самаре.
 
Замена III-й магистрали Самарской ТЭЦ ведется поэтапно, на протяжении последних двух лет. В рамках программы RE: Конструкция в 2017 году здесь было заменено 560 метров трубопровода диаметром 1000 мм. От надежной работы данной магистрали зависит теплоснабжение около 1000 многоквартирных жилых домов в Кировском и Промышленном районах Самары. На смену трубопроводу, отработавшему порядка 40 лет, пришли новые технологии: обновленная теплотрасса защищена изоляцией из пенополиуретана с дополнительным пластиковым покрытием, снабжена системой датчиков утечек и укрыта герметичным железобетонным каналом. Теплоэнергетики надеются, что в таком исполнении данный участок магистрали прослужит не меньше 40 лет.
 
Следует отметить, что при ремонте тепломагистрали было принято решение не приостанавливать автомобильное движение по ул. Стара Загора, в районе пересечения с ул.Алма-Атинской. Все работы по перекладке трубопровода, проходящего под дорогой, были произведены без вскрытия дорожного полотна, с помощью проталкивания новой трубы.
 
После окончания строительно-монтажных работ специалисты подрядной организации приступили к засыпке железобетонного канала грунтом. В ближайшее время новый участок магистрали будет введен в эксплуатацию. На данный момент в Самаре заменено около 18 км теплотрасс, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
18 августа 2017  17:30
Например, управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» имеет собственную разветвленную аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Подразделения «аварийки» располагаются в непосредственной близости к домам.
«Скорая помощь» для многоквартирных домов
Например, управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» имеет собственную разветвленную аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Подразделения... Благоустройство региона
251
17 августа 2017  16:26
После открытия инсталляции на футбольном поле в парке пройдет товарищеский футбольный матч между представителями СМИ и Администрацией Самары.
В Самаре за 300 дней до ЧМ-2018Т откроется инсталляция - SAMARA2018
После открытия инсталляции на футбольном поле в парке пройдет товарищеский футбольный матч между представителями СМИ и Администрацией Самары.   Благоустройство региона
301
17 августа 2017  11:37
Завершена половина основных работ по комплексному ремонту улицы Галактионовская в Самаре
Завершена половина основных работ по комплексному ремонту улицы Галактионовская в Самаре
Завершена половина основных работ по комплексному ремонту улицы Галактионовская в Самаре Все работы планируется завершить в срок до 31 октября текущего года. Благоустройство региона
280
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9277
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7350
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5748
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2017  20:10
Ремонт ванной комнаты своими руками
 Начало ремонта – это всегда кропотливое и нервное дело. Очень хочется закончить его как можно быстрее, но не всегда, получается выполнить те или иные работы... Всё в Дом
232
19 июля 2017  18:13
Преимущества мебели на заказ
Преимущества мебели на заказ
 Для того чтобы в квартире было максимально комфортно, необходимо правильно подобрать мебель. Отличное решение -  мебель в Самаре  под заказ. Всё в Дом
114
8 июля 2017  11:18
Какой обогреватель выбрать для квартиры, дома, дачи?
 Рынок отопительных приборов наполнен техникой разной эффективности. Действие одних направлено на поддержание постоянной комфортной температуры, другие с... Всё в Дом
237
Весь список
ЖКХ
21 августа 2017  13:16
Завершен ремонт магистрали, обеспечивающей теплом около 1000 жилых домов в Самаре
Завершен ремонт магистрали, обеспечивающей теплом около 1000 жилых домов в Самаре
При ремонте решили не приостанавливать автомобильное движение по ул. Стара Загора. ЖКХ
137
18 августа 2017  13:34
Поселок Управленческий в Самаре остался без воды
Поселок Управленческий в Самаре остался без воды
Там ведутся работы по замене задвижек на водоводах. ЖКХ
205
15 августа 2017  09:37
Восстановлено газоснабжение в Советском районе Самары
Восстановлено газоснабжение в Советском районе Самары
В результате аварии было нарушено газоснабжение 29 жилых многоквартирных домов. ЖКХ
194
Весь список

Экология
18 августа 2017  13:17
Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку
Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку
Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Экология
208
16 августа 2017  11:40
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Свалки и следы отходов по-прежнему обнаружены в 44 местах. Экология
267
14 августа 2017  10:51
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Акция состоится на спуске ул. Лейтенанта Шмидта. Экология
271
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
392
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7177
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1402
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5482
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1830
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2903
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
562
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2244
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2036
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1668
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1836
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5688
Весь список

Мероприятия
Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге для проверки боеготовности
С 21 августа офтальмологи больницы Ерошевского будут принимать пациентов в микрорайоне Крутые Ключи
В Самаре откроется выставка-гербарий
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре 70-летняя женщина вышла с вокзала и пропала

836

В Новокуйбышевске на проезде Ударников горел дом и надворные постройки

668

В Тольятти в больницу попала маленькая девочка, съевшая 28 таблеток витамина "Витрум"

640
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2343

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2044

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1933
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда