Завершен ремонт магистрали, обеспечивающей теплом около 1000 жилых домов в Самаре

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Сегодня, 21 августа, завершены основные монтажные работы на головном участке III-й магистрали Самарской ТЭЦ в районе пересечения ул.Алма-Атинская и ул.Стара Загора. Данный объект стал крупнейшей перекладкой нынешней ремонтной кампании на тепловых сетях областной столицы. Всего в планах «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей» произвести замену коммуникаций на 47 объектах в Самаре.Замена III-й магистрали Самарской ТЭЦ ведется поэтапно, на протяжении последних двух лет. В рамках программы RE: Конструкция в 2017 году здесь было заменено 560 метров трубопровода диаметром 1000 мм. От надежной работы данной магистрали зависит теплоснабжение около 1000 многоквартирных жилых домов в Кировском и Промышленном районах Самары. На смену трубопроводу, отработавшему порядка 40 лет, пришли новые технологии: обновленная теплотрасса защищена изоляцией из пенополиуретана с дополнительным пластиковым покрытием, снабжена системой датчиков утечек и укрыта герметичным железобетонным каналом. Теплоэнергетики надеются, что в таком исполнении данный участок магистрали прослужит не меньше 40 лет.Следует отметить, что при ремонте тепломагистрали было принято решение не приостанавливать автомобильное движение по ул. Стара Загора, в районе пересечения с ул.Алма-Атинской. Все работы по перекладке трубопровода, проходящего под дорогой, были произведены без вскрытия дорожного полотна, с помощью проталкивания новой трубы.После окончания строительно-монтажных работ специалисты подрядной организации приступили к засыпке железобетонного канала грунтом. В ближайшее время новый участок магистрали будет введен в эксплуатацию. На данный момент в Самаре заменено около 18 км теплотрасс, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).