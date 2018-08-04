Затор в коллекторе на Алма-Атинской ликвидирован, на Ракитовское шоссе направлены спецмашины для обработки территории

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Напомним, что несколько дней назад случился технологический сбой на канализационном коллекторе на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Из-за очень глубокого залегания трубы (9 метров!) и сложных земляных работ в коллекторе произошёл затор, ставший причиной излива стоков на поверхность выше по ходу трубы.Для ликвидации затора пришлось привлекать технику с 18-метровой стрелой, которой в Самаре не оказалось ни у кого.По состоянию на 19.00 4 августа затор в коллекторе удалось ликвидировать, стоки пошли свободно.В настоящее время на Ракитовское шоссе направлены спецмашины для обработки территории.Земляные работы для замены канализационной трубы диаметром 1500мм продолжаются, передает пресс-служба "РКС-Самара".