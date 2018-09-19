Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию

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Учитывая невыполнение договорных обязательств по своевременной оплате потребленной электроэнергии со стороны застройщика «Самара Арена» 28 августа 2018 года ПАО «Самараэнерго» ввело ограничение подачи электроэнергии на объекты ПСО «Казань». Подача электроэнергии на стадион «Самара Арена» была возобновлена после совещания в Правительстве Самарской области в связи с получением гарантий оплаты задолженности за потребленную электроэнергию. Должнику была предоставлена рассрочка погашения задолженности.В противном случае ПАО «Самараэнерго» вынуждено будет ограничить потребление электроэнергии на объектах ПСО «Казань», передает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».