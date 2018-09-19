Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию
19 сентября 2018 16:34
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Учитывая невыполнение договорных обязательств по своевременной оплате потребленной электроэнергии со стороны застройщика «Самара Арена» 28 августа 2018 года ПАО «Самараэнерго» ввело ограничение подачи электроэнергии на объекты ПСО «Казань». Подача электроэнергии на стадион «Самара Арена» была возобновлена после совещания в Правительстве Самарской области в связи с получением гарантий оплаты задолженности за потребленную электроэнергию. Должнику была предоставлена рассрочка погашения задолженности.
И сегодня, 19 сентября при содействии в решении вопроса Правительства Самарской области в ПАО «Самараэнерго» от ПСО «Казань» поступил первый транш оплаты задолженности в размере 2 млн. рублей.
Закрыть долг по оплате за электроэнергию ПСО «Казань» должно до октября 2018 года. В противном случае ПАО «Самараэнерго» вынуждено будет ограничить потребление электроэнергии на объектах ПСО «Казань», передает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».
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