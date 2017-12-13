За неделю с улиц Самары вывезли 31 тысячу тонн снега

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Для расчистки улиц накануне МП «Благоустройство» задействовало свыше 360 уборочных машин и порядка 420 дорожных рабочих. В настоящее время для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния проезжей части городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и посадочных площадок остановок общественного транспорта в соответствии с погодными условиями мобилизовано 156 единиц спецтехники и 328 человек персонала муниципального предприятия.В том числе в круглосуточном режиме по городу курсирует автопоезд муниципального предприятия. Он представляет собой колонну из нескольких машин для очистки широких дорог. Техника движется друг за другом с перекрытием порядка 1,5 метра проезжей части и полностью счищает весь снег к обочине. За ними следуют разбрасыватели противогололедных реагентов и малогабаритная техника для зачистки оставшихся снежных накоплений. Необходимо отметить, что в условиях обильных осадков и большого количества припаркованных на обочинах автомобилей автопоезда производят очистку неоднократно, захватывая впоследствии и освободившиеся участки.Кроме того, продолжается обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами – реагентом «Бионорд» и песчано-соляной смесью. За две смены в зависимости от погодных условий их используется в среднем 450 до 700 тонн.Если снегопад станет еще более интенсивным, службы благоустройства и коммунальщики нацелены на то, чтобы увеличить выход спецмашин, дорожных рабочих и дворников.Также городские власти делают акцент на усиленную работу административных комиссий внутригородских районов с целью ужесточения контроля за очисткой дворов от снега и гололеда, обращая особое внимание на территории обслуживания управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, часть которых не демонстрируют оперативности и эффективного результата в уборочных работах.Накануне днем в уборке придомовых территорий были задействованы около 2,5 тысяч дворников и 143 спецмашины, причем использовались как собственные технические ресурсы, так и привлеченные.В условиях температурных перепадов и неустойчивых осадков одним из актуальных видов работ является очистка от снега и наледи скатных крыш многоквартирных домов. За минувшие сутки расчищены около 550 кровель, часть из которых – полностью, часть – по периметру. Сегодня запланировано привести в порядок не менее 365 крыш силами 146 бригад.При этом стоит отметить, что меры по очистке балконных козырьков и навесов несут собственники помещений.Для обеспечения более оперативной уборки снега коммунальщики просят жителей не оставлять надолго личный транспорт в местах, требующих расчистки, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары