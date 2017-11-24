Жители Самарской области теперь могут оперативно узнавать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность по коммунальным платежам
24 ноября 2017 14:34
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В этом разделе размещена информация обо всех 653 УК и 974 ТСЖ, с которыми «ЭнергосбыТ Плюс Самара» имеет договорные отношения в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Информация будет обновляться еженедельно. Причем, здесь размещены оперативные данные о платежной дисциплине всех без исключения компаний, как злостных неплательщиков, так и добросовестных партнеров.
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