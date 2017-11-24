Жители Самарской области теперь могут оперативно узнавать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность по коммунальным платежам

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Житель Отрадного проведет в колонии более 8 лет за разбойное нападение на приятеля
Житель Отрадного проведет в колонии более 8 лет за разбойное нападение на приятеля
Очередное громкое заявление он сделал во время недавнего интервью.
Илон Маск: Искусственный интеллект — это геноцид человечества
В новом спортивном комплексе играть в хоккей, заниматься шорт-треком и фигурным катанием смогут 360 детей и подростков.
Михаил Бабич и Рустам Минниханов открыли ледовый дворец в Тюлячинском районе Татарстана
В рамках торжественно концерта юбиляров поздравят почетные гости.
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Владимир Василенко принял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл»
На очередном заседании Думы г.о. Тольятти было рассмотрено 13 вопросов. Примечательно, что на заседании присутствовали гости из болгарского города-побратима Казанлык: главный архитектор Георги Стоев и члены муниципального совета Стефка Димитрова и Ахмед М
Депутаты рассчитывают на успешное завершение благоустройства
23 ноября на участке рядом с домом 68 на Майском проезде депутаты городской Думы при участии общественной организации, представляющей интересы многодетных семей, обсудили вопросы обеспечения коммуникациями участков для многодетных семей, которые были выде
Депутаты обсудили варианты решения проблем многодетных семей Тольятти
Цель которого – подчеркнуть важность и необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток.
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
сегодня  Пятница, 24 ноября, 18:49
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/11:
USD 58.46
-0.55
EUR 69.18
-0.22
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Жители Самарской области теперь могут оперативно узнавать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность по коммунальным платежам

24 ноября 2017 14:34
131
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
У жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска появилась возможность оперативно узнавать, насколько дисциплинировано перечисляются производителям тепла коммунальные платежи, которые собирают с владельцев квартир управляющие компании и ТСЖ. На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» - http://samara.esplus.ru - в разделе «Физическим лицам» добавлен подраздел «Проверка управляющей компании», в котором владельцы квартир смогут узнать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность за отопление и ГВС и каков ее размер.

В этом разделе размещена информация обо всех 653 УК и 974 ТСЖ, с которыми «ЭнергосбыТ Плюс Самара» имеет договорные отношения в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Информация будет обновляться еженедельно. Причем, здесь размещены оперативные данные о платежной дисциплине всех без исключения компаний, как злостных неплательщиков, так и добросовестных партнеров. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
24 ноября 2017  11:05
Вопрос переноса памятника Масленникову в Самаре вынесут на общественное обсуждение Это единственный памятник общественному деятелю в России.
Вопрос переноса памятника Масленникову в Самаре вынесут на общественное обсуждение
Это единственный памятник общественному деятелю в России. Благоустройство региона
326
23 ноября 2017  15:30
Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов.
Сегодня введен в эксплуатацию после ремонта мост через Волгу, связующий Жигулевск и Тольятти
Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов.  Благоустройство региона
390
23 ноября 2017  15:15
Когда будет реально открыта Ново-Садовая трудно предположить.
Ново-Садовую откроют "не раньше 1 декабря"
Когда будет реально открыта Ново-Садовая трудно предположить.  Благоустройство региона
207
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10588
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7593
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
6082
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
213
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
135
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
222
Весь список
ЖКХ
24 ноября 2017  14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Жители Самарской области теперь могут оперативно узнавать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность по коммунальным платежам
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».  ЖКХ
130
23 ноября 2017  17:30
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей. Гарантия на трубу 50 лет.
В Самаре впервые восстановили канализационную трубу с помощью полимерного рукава - бестраншейным методом
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей.  Гарантия на трубу 50 лет. ЖКХ
236
21 ноября 2017  16:00
Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов.
В Самаре впервые восстановят канализационную трубу без вскрытия асфальтового покрытия
Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в... ЖКХ
355
Весь список

Экология
24 ноября 2017  12:39
Суд обязал органы местного самоуправления в Тольятти ликвидировать несанкционированные свалки. В ходе прокурорской проверки выявлено 34 подобных объекта.
Суд обязал органы местного самоуправления в Тольятти ликвидировать несанкционированные свалки
В ходе прокурорской проверки выявлено 34 подобных объекта. Экология
111
23 ноября 2017  16:44
Уборка помещений
Уборка помещений
 От уборки жилья зависит его внешний вид. Находиться в чистом помещении не только приятно, но и необходимо для здоровья. Экология
49
22 ноября 2017  11:39
Когда зима придет в Самару? Синоптики обещают понижение температуры к концу недели.
Когда зима придет в Самару?
Синоптики обещают понижение температуры к концу недели. Экология
1571
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4782
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1677
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8556
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2397
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9720
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2781
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1286
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1387
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1736
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1626
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1363
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2991
Весь список

Мероприятия
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
В Самаре пройдет Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре появится Северное шоссе

1225

На стадионе «Самара-Арене» устанавливают козырьки над трибунами

550

В Тольятти генерального директора ООО «Белозерки» ждет суд за мошенничество

344
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2895

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2359

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2337
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда