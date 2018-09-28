Жителей Самарской области не коснется увеличение коммунальных платежей из-за отсутствия общедомовых приборов учета
28 сентября 2018 17:42
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В то время как управляющие организации Самарской области из-за отсутствия общедомовых счетчиков в октябре заплатят за горячую воду на 50% больше.
Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в сентябре выполнит начисления за тепло и горячую воду управляющим компаниям, ТСЖ и
ЖСК Самары и Тольятти с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. Это касается тех жилищных организаций, которые не установили общедомовые приборы учета (ОДПУ) до 1 сентября 2018 года.
В соответствии с действующим законодательством наличие ОДПУ является обязательным. В случае его отсутствия и при наличии
технической возможности установки, ежемесячные расчеты производятся с применением повышающего коэффициента за тепло - 1,1, за горячую воду – 1,5.
Согласно Пункту 22 Постановления от 14 февраля 2012 г. N 124 О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами этот коэффициент ресурсники могут выставить управляющим организациям. Граждан это никак не касается, на них перевыставить УК не могут.
Энергетики предупреждают, в случае увеличения счетов собственникам жилья рекомендуется обращаться в Государственную жилищную инспекцию. А также необходимо проверить свои УК, ТСЖ и ЖСК на наличие общедомовых приборов учета (если же счетчики отсутствуют, то необходимо потребовать исполнителей коммунальных услуг произвести их монтаж).
В Самарской области 21 085 многоквартирных домов. Из них более 64% оснащены общедомовыми счетчиками на отопление. 8648 МКД
получают коммунальный ресурс «Горячая вода», из них около 60% имеют общедомовые приборы учета. Посмотреть оснащен ли дом
общедомовым счетчиком можно в системе ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru).
«При наличии технической возможности УК, ЖСК, ТСЖ обязаны устанавливать обещедомовые приборы учета и следить за их
исправностью, своевременно производить поверку и замену. Те же исполнители коммунальных услуг, кто проигнорировал постановление
Правительства, будут платить на 10% больше за тепло и на 50% - за ГВС», - отметил директор Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Константин Дзюин.
При установленных приборах учета и своевременной передаче показаний, повышающий коэффициент не применяется. Начисления
производятся по показаниям приборов учета и установленным тарифам, передает пресс-служба облправительства.
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