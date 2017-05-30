Жителей Самарской области, оплачивающих тепло на счета «Т Плюс», приглашают поучаствовать в акции «К лету – пени тают»

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Жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, оплачивающим тепловую энергию не через ТСЖ или УК, а непосредственно на расчетные счета «Т Плюс» и «ПТС», начали приходить квитанции на оплату тепла за май с приглашением принять участие в акции «К лету – пени тают».Число участников акции растет с каждым годом за счет новых клиентов, выразивших желание заключить прямой договор на поставку тепловой энергии с ресурсоснабжающими организациями. Так, в этом году в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс Самара» смогут принять участие уже около 47 тысяч семей, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.В рамках акции физические лица до 1 июля 2017 года могут рассчитаться по долгам за тепловую энергию с освобождением от уплаты пеней, а также реструктурировать свою задолженность на срок до 3-х месяцев путем подписания соглашения.На сегодняшний день общая задолженность потребителей - физических и юридических лиц Самарского региона - перед филиалом «Самарский» «Т Плюс» и АО «ПТС» составляет порядка 9 млрд. рублей. Вызванный этими неплатежами дефицит финансовых средств серьезно осложняет энергокомпании подготовку к следующему отопительному сезону.Для получения льготных условий погашения задолженности и оформления индивидуальной схемы реструктуризации долга потребители могут обращаться по телефонам: в Самаре – (846) 279-69- 60, 279-69- 52; в Тольятти – (8482) 71-91- 62, 71-92- 91; в Новокуйбышевске – (84635) 9-31- 58, сообщает пресс-служба «Т Плюс».Фото – http://vladnews.ru/