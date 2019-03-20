Выявлено повреждение на теплосети по улице Садовой (рядом с пересечением с ул.Ульяновской)

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Специалисты «ПТС» устраняют повреждение теплосети по улице Садовой.



Сегодня, 20 марта, специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение на теплосети по ул.Садовой (рядом с пересечением с ул.Ульяновской).



На данный момент место повреждения огорожено, изношенный участок теплосети выведен из работы, идет подготовка к земляным работам.



В ближайшее время специалисты «ПТС» совместно с управляющими компаниями обеспечат подачу тепла жителям по резервной схеме, передает пресс-служба ПТС.