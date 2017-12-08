Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области

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По итогам третьего квартала 2017 года общая задолженность за потребленную электроэнергию среди организаций коммунального комплекса Самарской области составила 1 миллиард 170 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков, чья задолженность превышаем 100 млн. руб. - ООО «СКС», МУП «Жилищное управление» ООО «Сызраньводоканал», сообщает ПАО «Самараэнерго».В отношении должников принимается ряд мер: введение ограничения режима потребления электрической энергии, обращения в суд с исковыми заявлением о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами, и, в крайних случаях, инициирования процедуры банкротства. На стадии исполнительного производства - арест судебными приставами имущества должников.ПАО «Самараэнерго» напоминает, что платежная дисциплина каждого потребителя электрической энергии является залогом надежного энергоснабжения региона в целом.