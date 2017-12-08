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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области

8 декабря 2017 10:57
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Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области В отношении должников принимается ряд мер.
В отношении должников принимается ряд мер.

По итогам третьего квартала 2017 года общая задолженность за потребленную электроэнергию среди организаций коммунального комплекса Самарской области составила  1 миллиард 170 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков, чья задолженность превышаем 100 млн. руб. - ООО «СКС», МУП «Жилищное управление» ООО «Сызраньводоканал», сообщает ПАО «Самараэнерго».

В отношении должников принимается ряд мер: введение ограничения режима потребления электрической энергии, обращения в суд  с исковыми заявлением о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию и  процентов за пользование чужими денежными средствами, и, в крайних случаях, инициирования процедуры банкротства. На стадии исполнительного производства - арест судебными приставами имущества должников.

ПАО «Самараэнерго» напоминает, что платежная дисциплина каждого потребителя электрической энергии является залогом надежного энергоснабжения региона в целом.

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