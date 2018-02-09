Выездной ЦОК СКС будет работать в собесах Советского и Кировского районов

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Первый опыт состоялся в январе в собесе Промышленного района. Посетители высоко оценили работу выездных центров СКС. Они могли узнать любую информацию об услугах водоснабжения и водоотведения, оплатить на месте квитанции за воду и канализацию, получить необходимые справки. Для пожилых людей очень важна такая возможность совместить несколько дел в одном месте.В феврале выездной ЦОК будет организован 12 февраля в управлении соцподдержки и защиты населения Советского района и 13 февраля –Кировского района. Специалисты СКС будут находиться там с 10 до 12 часов.«Самарские коммунальные системы» постоянно находят новые способы быть ближе к абонентам. Не так давно выездные центрыобслуживания клиентов работали в крупнейших торгово-развлекательных центрах Самары, теперь – в собесах. Также продолжают работать все стационарные ЦОКи, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».ООО «Самарские коммунальные системы»