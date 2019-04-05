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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Всё больше абонентов «РКС-Самара» пользуются услугами в режиме удалённого доступа

5 апреля 2019 13:56
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ООО «Самарские коммунальные системы» предоставляет возможность платить за холодную воду и канализацию по электронным квитанциям.
Раньше, чтобы оплатить любые услуги ЖКХ, необходимо было дождаться бумажную квитанцию, пойти с ней в банк или отдел оплаты, потратить время в очереди.

Уже несколько лет ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») предоставляет возможность платить за холодную воду и канализацию по электронным квитанциям.

Для этого нужно один раз прийти в любой центр обслуживания клиентов «РКС-Самара», написать заявление, и квитанции будут приходить на электронную почту. В настоящее время почти 2500 самарцев пользуются этим сервисом.

Адреса центров обслуживания клиентов:

ул. Луначарского, 56, каб. 116 А пн, вт, чт, пт с 8.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00
ул. Чернореченская, 16 А пн - пт с 8.00 до 17.00
ул. Советской Армии, 146 пн - пт с 8.00 до 17.00
пр. Металлургов, 56 пн - пт с 8.00 до 17.00
пер. Банковский, 1 пн - пт с 8.00 до 17.00
ул. Бакинская, 22 А, каб. 2 пн - пт с 8.00 до 17.00
ул. Мира, 12 среда 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00

Каждая третья суббота месяца во всех ЦОКах (за исключением ул.Мира,12) – рабочая, с 8.00 до 17.00. Обращаем внимание, что с 26 по 3 число каждого месяца – неприёмные дни. Это необходимо для обработки показаний приборов учёта. За выдачей справок, которые не ждут до открытия ЦОКов, можно обратиться по адресу: Луначарского, 56, каб. 116А. передает пресс-служба «РКС-Самара». 
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