Всё больше абонентов «РКС-Самара» пользуются услугами в режиме удалённого доступа

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Уже несколько лет ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») предоставляет возможность платить за холодную воду и канализацию по электронным квитанциям.Для этого нужно один раз прийти в любой центр обслуживания клиентов «РКС-Самара», написать заявление, и квитанции будут приходить на электронную почту. В настоящее время почти 2500 самарцев пользуются этим сервисом.Адреса центров обслуживания клиентов:ул. Луначарского, 56, каб. 116 А пн, вт, чт, пт с 8.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00ул. Чернореченская, 16 А пн - пт с 8.00 до 17.00ул. Советской Армии, 146 пн - пт с 8.00 до 17.00пр. Металлургов, 56 пн - пт с 8.00 до 17.00пер. Банковский, 1 пн - пт с 8.00 до 17.00ул. Бакинская, 22 А, каб. 2 пн - пт с 8.00 до 17.00ул. Мира, 12 среда 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00Каждая третья суббота месяца во всех ЦОКах (за исключением ул.Мира,12) – рабочая, с 8.00 до 17.00. Обращаем внимание, чтоЭто необходимо для обработки показаний приборов учёта. За выдачей справок, которые не ждут до открытия ЦОКов, можно обратиться по адресу: Луначарского, 56, каб. 116А. передает пресс-служба «РКС-Самара».