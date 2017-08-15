Восстановлено газоснабжение в Советском районе Самары

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Как сообщалось ранее, 14 августа в 17.30 (мст.) поступило сообщение о повреждении газопровода низкого давления диаметром 300 мм, по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Красных Коммунаров, 15.В результате аварии было нарушено газоснабжение 29 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 5230 человек, из них 218 детей.Социально-значимые объекты под отключение не попали.Работы по восстановлению газопровода проводила аварийно-ремонтная бригадой ООО «СВГК».На место аварии направлялась оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.Работа на месте происшествия координировалась сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.В 21.50 (мст) 14.08.2017 г. газоснабжение населению полностью восстановлено, сообщает облМЧС.