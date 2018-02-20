Водоводы к стадиону «Самара-Арена» построены

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В «Самарских коммунальных системах» прошло выездное мероприятие комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы под председательством Андрея Кислова. Основная цель – проверить готовность водопроводного хозяйства ООО «СКС» и стадиона «Самара-Арена», на котором состоятся шесть матчей Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.Помимо депутатов СГД в мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин, первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников и заместитель руководителя департамента градостроительства г.о. Самара Олег Захаров.Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» Владимир Бирюков доложил представителям законодательной и исполнительной власти региона о работах, проделанных предприятием для обеспечения бесперебойного водоснабжения стадиона «Самара-Арена». В 2017 году в рамках инвестиционной программы СКС построены два водовода диаметром 1000 и 1200 мм общейпротяжённостью 4,7 километра. Участки трубопроводов под улицей Демократической и под Московским шоссе монтировались закрытым способом, без перекрытия улиц и без остановки автомобильного движения. «В настоящее время строительство водоводов дляводоснабжения стадиона завершено», - сказал Владимир Бирюков.Представители областной и городской администрации рассказали народным избранникам о строительстве водопроводных линий Д-500 и Д-300. После обсуждения всех интересующих вопросов, гости осмотрели Центральный диспетчерский пункт «Самарских коммунальных систем», где на большие экраны выведены показатели всей системы водоснабжения и водоотведения Самары, в том числе и стадиона «Самара-Арена».Подводя итог выездного мероприятия, председатель комитета Андрей Кислов отметил: «Сегодня мы убедились, что для водоснабжения стадиона всё готово. Также построенные водопроводные линии обеспечат необходимым ресурсом перспективное жилищное строительство близлежащих районов», сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».