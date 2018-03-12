Вода возвращается в дома в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова
12 марта 2018 19:18
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«Совместно с городской Администрацией мы приняли решение не отключать от водоснабжения жилые дома на период праздников, перенесли отключение на понедельник. Сегодня в плановом режиме, пока большая часть жителей не дома, организовали ремонтно-восстановительные работы. Участок водовода отключили в 9 часов, произвели ремонт стыкового соединения. Земляные работы там не требуются, ремонт идет в камере на сетях», - сказал технический директор предприятия «Самарские коммунальные аварии» Дмитрий
Ракицкий.
Первый заместитель Главы города Владимир Василенко пояснил, что ремонтные работы были завершены к 16:00. Сейчас идет процесс заполнения водовода.
«Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров на совещании поставил нам задачу завершить все работы к 16:00, мы ее выполнили. Сейчас идет этап заполнения водовода, вечером 12 марта в домах должна появиться вода. Заполнение займет не менее трех часов, так как вода забирается с насосно- фильтровальной станции №1, расположенной на улице Советской Армии. Это процесс не одномоментный», - подчеркнул Владимир Василенко.
Также Владимир Василенко прокомментировал ход ремонтно-восстановительных работ на проспекте Ленина: там накануне мартовских праздников на участке чугунной трубы в 900 мм возникла продольная трещина. Чтобы устранить неполадку, специалистам необходимо было провести земляные работы и заменить участок трубы протяженностью около 8 метров.
«Если говорить о ситуации на проспекте Ленина, важно отметить, что ни в день происшествия, ни сейчас, когда идут ремонтные работы, никаких ограничений по подаче воды нет. Все дома переведены на резервную схему водоснабжения», - подчеркнул первый заместитель Главы города, сообщает пресс-служба администрации Самары.
По словам специалистов СКС, завершение ремонта и восстановление водоснабжения запланировано на 13 марта.
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