Вода возвращается в дома в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова

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«Совместно с городской Администрацией мы приняли решение не отключать от водоснабжения жилые дома на период праздников, перенесли отключение на понедельник. Сегодня в плановом режиме, пока большая часть жителей не дома, организовали ремонтно-восстановительные работы. Участок водовода отключили в 9 часов, произвели ремонт стыкового соединения. Земляные работы там не требуются, ремонт идет в камере на сетях», - сказал технический директор предприятия «Самарские коммунальные аварии»Первый заместитель Главы городапояснил, что ремонтные работы были завершены к 16:00. Сейчас идет процесс заполнения водовода.«Глава регионана совещании поставил нам задачу завершить все работы к 16:00, мы ее выполнили. Сейчас идет этап заполнения водовода,Заполнение займет не менее трех часов, так как вода забирается с насосно- фильтровальной станции №1, расположенной на улице Советской Армии. Это процесс не одномоментный», - подчеркнул Владимир Василенко.Также Владимир Василенко прокомментировал ход ремонтно-восстановительных работ на проспекте Ленина: там накануне мартовских праздников на участке чугунной трубы в 900 мм возникла продольная трещина. Чтобы устранить неполадку, специалистам необходимо было провести земляные работы и заменить участок трубы протяженностью около 8 метров.«Если говорить о ситуации на проспекте Ленина, важно отметить, что ни в день происшествия, ни сейчас, когда идут ремонтные работы, никаких ограничений по подаче воды нет. Все дома переведены на резервную схему водоснабжения», - подчеркнул первый заместитель Главы города, сообщает пресс-служба администрации Самары.По словам специалистов СКС, завершение ремонта и восстановление водоснабжения запланировано на 13 марта.