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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Вода возвращается в дома в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова

12 марта 2018 19:18
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По словам специалистов СКС, завершение ремонта и восстановление водоснабжения запланировано на 13 марта.
В понедельник, 12 марта, специалисты предприятия «Самарские коммунальные системы» устраняют последствия технологического отказа в работе водовода на Московском шоссе, который произошел в праздничные дни. Напомним, что работы по устранению утечки на стыковом соединении в камере водовода отложили до понедельника, чтобы не лишать воды жителей окрестных домов в выходные.

«Совместно с городской Администрацией мы приняли решение не отключать от водоснабжения жилые дома на период праздников, перенесли отключение на понедельник. Сегодня в плановом режиме, пока большая часть жителей не дома, организовали ремонтно-восстановительные работы. Участок водовода отключили в 9 часов, произвели ремонт стыкового соединения. Земляные работы там не требуются, ремонт идет в камере на сетях», - сказал технический директор предприятия «Самарские коммунальные аварии» Дмитрий
Ракицкий.

Первый заместитель Главы города Владимир Василенко пояснил, что ремонтные работы были завершены к 16:00. Сейчас идет процесс заполнения водовода.

«Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров на совещании поставил нам задачу завершить все работы к 16:00, мы ее выполнили. Сейчас идет этап заполнения водовода, вечером 12 марта в домах должна появиться вода. Заполнение займет не менее трех часов, так как вода забирается с насосно- фильтровальной станции №1, расположенной на улице Советской Армии. Это процесс не одномоментный», - подчеркнул Владимир Василенко.

Также Владимир Василенко прокомментировал ход ремонтно-восстановительных работ на проспекте Ленина: там накануне мартовских праздников на участке чугунной трубы в 900 мм возникла продольная трещина. Чтобы устранить неполадку, специалистам необходимо было провести земляные работы и заменить участок трубы протяженностью около 8 метров.

«Если говорить о ситуации на проспекте Ленина, важно отметить, что ни в день происшествия, ни сейчас, когда идут ремонтные работы, никаких ограничений по подаче воды нет. Все дома переведены на резервную схему водоснабжения», - подчеркнул первый заместитель Главы города, сообщает пресс-служба администрации Самары.

По словам специалистов СКС, завершение ремонта и восстановление водоснабжения запланировано на 13 марта. 
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