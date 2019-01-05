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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Владимир Василенко о работе городских служб в период снегопада. Видео

5 января 2019 14:30
119
Глава города Елена Лапушкина поручила главам районных администраций лично контролировать уборку внутриквартальных дорог и проездов.
Видео - комментарий первого заместителя главы Самары Владимира Василенко о работе городских служб в период снегопада. 

Глава города Елена Лапушкина поручила главам районных администраций лично контролировать уборку внутриквартальных дорог и проездов.

Кроме того, она поручила предприятиям сферы благоустройства уделить особое внимание уборке общественных территорий - набережной, площади Куйбышева, парков и скверов, расположенных на них катков, а также дорог и тротуаров, прилегающих к православным храмам, где пройдут рождественские мероприятия, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии



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