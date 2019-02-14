Владимир Василенко о проведении аварийных работ на ул .Полевой

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По оперативной информации все потребители переключены на обратный трубопровод, немного снижены параметры теплоносителя. Температура в квартирах (в среднем) – 24 градуса, в корпусах больницы – 23 градуса.Контроль ситуации обеспечивает персонал больницы им. Пирогова и УК.Организованы ремонтные работы. Ответственное лицо со стороны АО «ПТС» - главный инженер Батурин М.В., от Департамента городского хозяйства и экологии – Фролов А.А.Учитывая характер повреждения работы могут занять до 8 часов.Устранение наледи на ул. Первомайской, Полевой и пр. Ленина обеспечивает МП «Благоустройство» по заданию АО «ПТС».Следите за оперативной информацией.Адресный перечень МКД:Клиническая 14 - ООО «ЖКС»Мичурина 50 - ООО «ЖКС»Первомайская 36 - ООО «ЖКС»Ленина 2А - ТСЖ «Янтарь»Ленина 2Б - ТСЖ «Ленина 2Б»Первомайская 34 - ТСЖ «Проспект»Больничная 39 - УК «Хоум-Сервис»