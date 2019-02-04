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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В январе с главных автомагистралей Самары вывезено более 130 тысяч тонн снега

4 февраля 2019 16:10
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Для уборки снега в Самаре было задействовано до 160 единиц техники, а в целом по области для расчистки дорог - до 393 единиц техники.
Объемы снега, вывезенного с автодорог регионального значения в Самаре в январе, в три раза превысили объемы аналогичного периода прошлого года. В январе 2019 года с магистральных улиц убрано 130,5 тыс. тонны снега, тогда как в январе 2018 года – 39,4 тыс. тонны снега.

К автомобильным дорогам регионального значения в Самаре относятся улицы Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, а также мостовой переход «Кировский».

Напомним, что за прошедший месяц в Самаре выпало 177% от месячной нормы осадков, или 83,2 мм снега.

Для уборки снега в Самаре было задействовано до 160 единиц техники, а в целом по области для расчистки дорог - до 393 единиц техники.

Всего с начала зимнего сезона по 3 февраля с магистралей Самары вывезено более 202 тысяч тонн снега, передает пресс-служба облправительства. 
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