В январе с главных автомагистралей Самары вывезено более 130 тысяч тонн снега

76

К автомобильным дорогам регионального значения в Самаре относятся улицы Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, а также мостовой переход «Кировский».Напомним, что за прошедший месяц в Самаре выпало 177% от месячной нормы осадков, или 83,2 мм снега.Для уборки снега в Самаре было задействовано до 160 единиц техники, а в целом по области для расчистки дорог - до 393 единиц техники.Всего с начала зимнего сезона по 3 февраля с магистралей Самары вывезено более 202 тысяч тонн снега, передает пресс-служба облправительства.